В Кирове ликвидировали свалку ртутных ламп

Несанкционированная свалка люминесцентных ламп образовалась у перекрестка улиц Семаковской и Северного кольца. Лампы складировались прямо у дороги, неподалеку от овощных ям.

Сообщение о свалке поступило в АО «Куприт» 13 апреля. За сутки сотрудники регоператора вывезли 185 ртутных ламп, в том числе разбитых. Все они были направлены на утилизацию, которая будет проведена с помощью демеркуризационной установки.

Как отметили в «Куприте», ртутные лампы являются чрезвычайно опасными отходами. Из поврежденных колб высвобождаются пары ртути, которые могут стать причиной тяжелого отравления. Складирование ламп в неустановленных местах может нанести вред окружающей среде.

«Организаторов» подобных свалок ждет штраф. Сообщить о нарушениях жители Кирова могут по номеру Единой дежурной диспетчерской службы (8332) 48-00-00.

Ранее по сообщениям жителей регоператор убрал свалку костей животных на Филейке.

Фото: cuprit.ru