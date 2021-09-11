В Кирове лишили прав мастера парковки, скрывшегося с места ДТП

Мужчина походит пешком год.

Мастерами парковки обычно с иронией называют тех автолюбителей, для которых этот маневр является проблемой. В интернете много роликов с забавными ситуациями, в которые они попадают. Но вот совсем не смешной случай с одним из таких «мастеров» произошел в Кирове. В паблике «Место происшествия» выложили видео, на котором водитель Nissan Qashqai пытается выехать на простор, но несколько раз задевает стоящую рядом «двенадцатую». Пытается руками сдвинуть свой совсем не легкий автомобиль. А затем просто покидает место ДТП.

Но безнаказанным неумелый водитель не остался. Мастера парковки нашли. Помогли в этом, в том числе, и записи видеокамер. Его лишили водительских прав на год.

Ранее мы сообщали, что в Кирове на записи видеокамер попал поджигатель автомобиля.

Видео: Место Происшествия | Первый городской Киров.