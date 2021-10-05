В Кирове ловкий мужчина сумел незаметно обокрасть магазин

При этом ущерб торговой точки составил больше 20 тысяч рублей.

На улице Некрасова произошла кража. Из небольшого магазина неизвестный похитил наличность. Примечательно, что момент преступления попал на камеру видеонаблюдения. Запись сотрудники торговой точки предоставили в полицию. Оказалась она и у журналистов программы «Место происшествия».

На кадрах видно, что в магазине всего два посетителя. Продавца нет на месте. Молодые люди о чём-то переговариваются, затем один из них уходит. А второй очень ловко забирает из кассы, которая находится далеко от него, деньги.

При этом мужчина взял только крупные купюры. Ущерб торговой точки составил 22 тысячи рублей. Сейчас злоумышленника ищут.

Ранее мы писали, что в Кирове подросток ограбил школьника, применив перцовый баллончик.

Фото: vk.com/kirovmp