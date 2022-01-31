В Кирове люди в масках вынесли из торговой точки платёжный терминал

На улице Сормовской из магазина украли платёжный терминал. Происшествие случилось в тёмное время суток. Но торговая точка в это время работала. Кражу заметили случайные прохожие, но они никак не отреагировали на происходящее.

По информации паблика «Место происшествия», к краже причастны двое мужчин в чёрных балаклавах, скрывающих лица. Они зашли в подсобное помещение магазина, взяли терминал и унесли его в неизвестном направлении.

Стоимость терминала — 66 тысяч рублей. При этом камеры видеонаблюдения зафиксировали, что момент совершения кражи заметили молодые девушка и мужчина. Они как раз выходили из магазина. Но никаких действий не приняли, прошли мимо. Скорее всего, к делу уже подключилась полиция.

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Фото: vk.com/kirovmp