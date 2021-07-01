В Кирове «маг» обманул кировчанку, которая хотела вернуть мужа

Инцидент произошел весной 2021 года. В полицию обратилась женщина, которую обманул «маг» из интернета.

Потерпевшая рассказала, что у нее ушел муж, и она решила вернуть его с помощью магии. Женщина нашла сайты, где предлагали услуги приворота, и обратилась к магу. Он под предлогом проведения обряда начал выманивать деньги у доверчивой женщины.

Веря мошеннику, женщина переводила деньги небольшими суммами, потратив на привороты более 70 тысяч рублей. Маг попросил еще 18 тысяч, но дочь кировчанки уговорила мать обратиться в полицию.

По факту покушения на мошенничество было возбуждено уголовное дело. В настоящее время полицейские устанавливают личность подозреваемого.