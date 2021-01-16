В Кирове маленькая девочка скончалась от коронавируса

Информация о гибели двухлетней девочки от COVID-19 появилась в местных СМИ. Позже ее подтвердили в Следственном комитете.

Как сообщили журналисты портала «Свой кировский», в октябре маленькую жительницу Кирова положили в больницу с другим диагнозом. Но поскольку мест в больницах областного центра не было, пациентку увезли в Кирово-Чепецк. Там ребенок оказался в одном боксе с больными коронавирусом.

Родителям малышки пообещали, что девочку переведут отсюда, как только появятся места. Однако опоздали. Когда медики поставили диагноз, девочка уже заразилась опасной инфекцией.

В начале декабря она скончалась от осложнений на фоне COVID-19. Поражение легких было 100-процентным.

По факту причинения смерти по неосторожности было возбуждено уголовное дело. В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства случившегося.