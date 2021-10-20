В Кирове мать ушла из дома и бросила 2-летнего сына одного в квартире

Жительница Кирова оставила 2-летнего ребенка одного дома на несколько часов. О происшествии рассказали в полиции.

Инцидент произошел в коммунальной квартире. Соседи услышали плач испуганного мальчика и вызвали полицейских. Жители дома, опрошенные сотрудниками органов, рассказали, что мать отсутствовала дома больше 2 часов. В квартире были антисанитарные условия, грязь, испорченные продукты.

Мать на звонки не отвечала. Ее нашли лишь несколько часов спустя. В отношении женщины составили протокол о неисполнении родительских обязанностей.

Сотрудники полиции вызвали врачей и передали ребенка им. Кроме сына, у женщины также была 5-летняя дочь. Ее поместили в реабилитационный центр для детей. Такое решение было принято совместно с органами опеки.

В настоящее время полиция проводит проверку по факту оставления малолетнего в опасности. По ее результатам кировчанка может быть привлечена к уголовной ответственности.

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