В Кирове «Мерседес-Бенц» спровоцировал тройное ДТП

В Кирове произошло тройное ДТП с участием автомобиля «Мерседес-Бенц». Авария случилась 8 сентября в половине двенадцатого на пересечении улицы Красноармейской и Октябрьского проспекта.

Как рассказали в ГИБДД, 64-летний водитель «Мерседеса» попытался проскочить нерегулируемый перекресток и не уступил дорогу «Ладе Калине», за рулем которой находилась 61-летняя автоледи. Автомобили столкнулись, после чего «Мерседес» отбросило на встречный «Ниссан Альмера» под управлением 44-летнего мужчины.

В результате происшествия пострадала 55-летняя пассажирка «Мерседеса». Остальные участники ДТП отделались испугом, а их авто – небольшими повреждениями.

Ранее мы писали, что в тройном ДТП в Кирове пострадала девушка-подросток.