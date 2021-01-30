В Кирове мини-отели получат категорию звездности

По закону им нужно было это сделать еще год назад, но из-за пандемии сделали послабление.

В 2021-м всем мини-отелям Кирова (до 15 номеров) нужно получить свидетельства о присвоении категории звездности. По информации Центра развития туризма Кировской области, меньше трети из них прошли эту процедуру: 43 из 154.

В регионе нет компании, которая могла бы выдавать лицензии и определять звездность отелей, Поэтому нужно приглашать специалистов из других регионов. Например, из Нижнего Новгорода.

Кстати, работники отелей поделились, что им часто поступают сомнительные предложения от компаний, которые за 10 тысяч рублей обещают присвоить классификацию. При этом, не требуется даже выезда.

Добавим, летом 2019 года все крупные гостиницы города Кирова получили категорию звездности досрочно. 5 звезд в Кировской области нет ни у кого, а вот 4 звезды у Four Elements Kirov и у Центральной гостиницы. 3 звезды присудили «Вятке», а «Спутнику» — 2. Число звезд должно помочь туристам определиться с выбором места размещения.

Ранее мы сообщали, что в Кировской области появится передвижная железнодорожная гостиница.

Фото: blog.ostrovok.ru