В Кирове много породистых собак сбежали от хозяев в Новый год

Питомцы испугались взрывов петард и хлопушек и сорвались с поводков.

За минувшие 4 дня более 30 животных «оказались» на досках объявлений и пабликах потеряшек в социальных сетях. Дело в том, что во время выгула многие собаки, испугавшись громких звуков фейерверков, срываются с поводков и убегают.

Когда стресс проходит, собака успокаивается, останавливается и не понимает, где находится. И, оказавшись в незнакомой местности без привычных запахов, не знает, как вернуться домой к хозяевам. Прохожие фотографируют собак, жалобно смотрящих, ищущих следы своих хозяев, а владельцы тем временем размещают объявления о пропаже своих любимцев.

Так, пару дней назад искали уникальную в Кировской области белоснежную русскую псовую борзую по кличке «Богиня», рыжего короткошёрстного легавого, колли, биглей, такс и много собак породы хаски.

Если вы нашли собаку, и на ней есть ошейник, постарайтесь ее задержать и посмотреть, может быть на нем указаны координаты владельца. Если нет,то разместите объявление в соцсетях: здесь или здесь..

Фото: vk.com/vernis_domo, vk.com/kokss43