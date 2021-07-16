В Кирове могут построить кольцевую дорогу

Вопрос прорабатывается в региональном правительстве.

Губернатор Игорь Васильев накануне выступил перед депутатами ОЗС. В числе озвученных тем одной из важных была названа тема дорожных ремонтов. За последние пять лет жители Кировской области могут заметить существенные преобразования по этой линии.

Продолжается комплексная работа по восстановлению дорожной инфраструктуры. Делается это в рамках реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги», а также в рамках нацпроекта.

— Примечательно, что за последние 5 лет областной дорожный фонд увеличен вдвое. В прошлом году он был почти 9 млрд. Если сравнивать, то в 2017 году объём составлял около 5 млрд рублей. Прибавка ощутимая. Она позволила заняться масштабным ремонтом, которого ещё никогда не было, — подчеркнул глава региона.

За эти годы удалось построить мост, 50 км новых автомобильных дорог. Также было отремонтировано 1100 км дорожного покрытия и 12 мостов. Одной из первоочерёдных задач является безопасность дорожного движения. Так приводятся в порядок тротуары, электроосвещение, переходные переходы. На эти работы финансирование также увеличилось.

Идёт работа по возведению крупных объектов. Началась она с путепровода в микрорайон Чистые пруды. Уже в этом году жители получат новую дорогу Опарино – Альмеж.

Председатель правительства Александр Чурин уточнил, что несколько лет назад начали выделять деньги на ремонт дорог местного значения с твёрдым покрытием. Такие дороги находятся в районах. Они в плохом состоянии, так как ранее их никто не приводил в порядок. В результате удалось отремонтировать 80 км таких улиц. Работа по направлению продолжена.

Одним из самых важных на сегодняшний день проектов является стройка улицы Сурикова. Такое преобразование кировчане ждали уже давно. Очередь за строительством четырёх полосной трассы под переездом в Нововятске. Предполагается, что работы там стартуют в 2022 году. В планах на следующий год и возведение моста через реку Чепца у Кирово-Чепецка.

Кроме того, планов много. Например, прорабатывается вопрос строительства кольцевой дороги Кирова, продлении улицы Калинина, реконструкции дороги в аэропорт и пр.

Фото: Александр Папырин