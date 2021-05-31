В Кирове молодой человек решил сжечь букмекерскую контору

Таким образом он намеревался вернуть проигранные деньги.

В полицию в ночное время поступил тревожный звонок. Сотрудники одного из заведений, которое находится на юго-западе, сообщили, что их ограбили. Правоохранители незамедлительно отправились на место преступления.

Выяснилось, что инцидент произошёл в букмекерской конторе. Туда зашёл подозрительный посетитель. Человек был в маске, в руках держал бутылку и спички. Он разбил стекло, за которым располагался сотрудник заведения. Мужчина сообщил, что в бутылке легковоспламеняющаяся жидкость и сейчас будет большой пожар. Человек потребовал всё деньги, которые лежали в кассе. Сотрудник отдал наличные. Посетитель скрылся. Пожара удалось избежать.

Как оказалось, мужчина в маске — это игрок. Ранее он проиграл в заведении около 40 тысяч рублей. Полицейские возбудили уголовное дело. Статья разбой. Начались поиски подозреваемого. Нашли его в Волгограде и доставили в Киров.

Обстоятельства случившегося выясняются. Во время допроса мужчина рассказал, что он житель Волгограда. В злополучную ночь ехал из Сыктывкара домой. Случайно оказался в Кирове. Проиграл все деньги, поэтому решился на разбой.

Фото: wallpaperscraft.ru