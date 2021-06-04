В Кирове молодые люди накинулись на чужое авто

Инцидент произошёл на проспекте Строителей. Сейчас им занимается полиция.

В паблике «Юго-Западный район Киров» появилась информация о происшествии, случившемся 2 июня. Около 17 часов компания молодых людей напала на припаркованный автомобиль. Всё произошло на проспекте Строителей, в районе дома No 50.

Двое юношей долго стояли около иномарки, а потом начали пинать её ногами, пытаясь разбить стекло. В руках одного из них была бутылка. Возможно молодые люди были в состоянии алкогольного опьянения.

Но этот факт не освободит их от ответственности. Действия юношей попали на камеры видеонаблюдения. Владелец написал заявление. Делом занялась полиция.