В Кирове монтажники спасли полярную сову

Видеоролик со спасением птицы опубликовал телеграм-канал «ЗаТелеком». Как говорится в сообщении, при проведении работ монтажники обнаружили птицу на чердаке.

— Парни из Кирова на чердаке нашли вот такое. Она, видимо, через слуховое окно влететь смогла, а обратно не нашла выход. Поймали, сфоткали, отпустили. Красивая птица, — сообщается в «Телеграме». — Огромные когти, ребенка сцапают запросто, — говорит один из рабочих.

Но монтажникам повезло – птица вела себя мирно. Как сова попала в дом, неизвестно. Вполне вероятно, что птица залетела в здание днем, спасаясь от ворон. А обратно выбраться не смогла.

Как рассказывал в интервью «КП» главный хранитель фондов зоологического музея Владимир Сотников, полярные совы в вятских широтах появляются нечасто и обычно зимой. Обычно они оказываются в наших краях, продвигаясь на юг в поисках пищи. К весне совы возвращаются обратно на север.

Фото, видео: @zatelecom