В Кирове можно купить коттедж за 600 тысяч рублей

Эксперты определили, что дачи в нашем регионе самые дешевые в России.

Жители страны всё чаще предпочитают приобретать загородную недвижимость. Например, с января по апрель спрос на дома, расположенные рядом с природой, водоёмами, лесными массивами вырос сразу на 14%. К такому выводу пришли аналитики сервиса «Авито Недвижимость».

В большом исследовании этого рынка указаны регионы, где самые дорогие загородные объекты и где самые дешёвые. ТОП ценовых лидеров возглавила Калининградская область. Там средняя стоимость дачи, таунхауса перевалила за 4,2 млн рублей.

Этот регион обогнал по ценам даже Москву. Приобрести коттедж в Московской области можно примерно за 4 млн. рублей. Третье место присвоено загородной недвижимости Крыма. Купить дом на берегу моря или в отдалении от него можно за 3,9 млн рублей.

Кировская область также оказалась в списке. Но наш регион лидирует с противоположной стороны. По данным аналитиков, купить дачу или частный дом в Кировской области можно за 600 — 650 тысяч рублей. Такая стоимость загородной недвижимости самая низкая в России. Минимальные цены также можно встретить в Ульяновской, Омской областях. Там за дачу придётся выложить 770 и 800 тысяч рублей, соответственно.

Фото: multilisting.su