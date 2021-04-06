В Кирове можно оплатить проезд через систему быстрых платежей

Пока проект проходит тестовый режим. И воспользоваться им можно в автобусах маршрутов NoNo 10, 11, 22 и 51.

Если пилотный проект пройдёт успешно и понравится кировчанам, то летом его расширят и запустят на постоянной основе. Ориентировочная дата — 1 июля текущего года.

Узнать о том, как можно воспользоваться системой быстрых платежей при оплате проезда можно, перейдя по ссылке.

Участвует ли обслуживающий вас банк в новом проекте, можно посмотреть здесь.

Ранее мы сообщали о том, что в Кирове на три дня поменяется расписание электричек.