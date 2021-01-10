В Кирове мусор вывозят круглосуточно (+ВИДЕО)

С начала года организованы дневные и ночные графики работы. В вывозе отходов задействовано свыше 30 единиц техники.

Ситуация с вывозом отходов в Кировской области остается на особом контроле регионального правительства.

На 10 января организована система вывоза ТКО по графику в Афанасьевском, Белохолуницком, Богородском, Верхнекамском, Верхошижемском, Вятскополянском, Зуевском, Кикнурском, Кирово-Чепецком, Куменском, Лебяжском, Лузском, Нагорском, Немском, Нолинском, Омутнинском, Опаринском, Оричевском, Орловском, Пижанском, Подосиновском, Санчурском, Свечинском, Слободском, Советском, Сунском, Унинском, Уржумском, Фаленском и Яранском районах.

В Кирове мусор вывозят круглосуточно. В этом задействовано свыше 30 единиц техники. В ночь с 9 на 10 января в областном центре работали 18 мусоровозов, а также привлеченная техника по уборке территорий, прилегающих к контейнерным площадкам.

Вывоз коммунальных отходов по маршрутам в ночь с 10 на 11 января будет продолжен. Также в ночное время с помощью 5 единиц дополнительной техники будет продолжена очистка контейнерных площадок, которые были переполнены.

Региональный оператор набирает новых сотрудников для работы в ночные смены. Так, с 7 по 10 января на работу принято 20 водителей мусоровозов.

Количество вывозимых отходов остается на уровне выше ежедневной нормы, установленной территориальной схемой обращения с отходами. Так, с 5 по 7 января количество вывозимых отходов в сутки увеличилось с 420 до 470 тонн. С 8 января региональный оператор вывозит из города в сутки порядка 500 тонн ТКО. Это на 40% выше средненормативного значения.

Напомним, для жителей Кировской области открыта «горячая линия» по вопросам сбора и вывоза ТКО. Ее номер: (8332) 63-16-11.