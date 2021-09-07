В Кирове муж сбитой женщины отправил водителя в нокаут

Происшествие случилось на улице Дзержинского.

В Кирове на пешеходном переходе сбили женщину. Водитель «Опеля» не заметил её. Столкновение было не сильным: женщина лишь ушиблась и испачкалась.

Гораздо сильнее пострадал… водитель. На место происшествия приехал муж женщины, попавшей в ДТП. Он не стал сдерживать свой гнев и кулаком отправил водителя в нокаут. После чего пара уехала.

Молодого человека на скорой доставили в больницу.

Сейчас медики устанавливают степень вреда причиненного его здоровью. Мужчине, устроившему самосуд, может грозить уголовная ответственность.