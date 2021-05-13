В Кирове мужчина лишился 4 миллионов рублей

В полицию пришёл 33-летний кировчанин, который сообщил, что его обманули.

Мужчина потерял более 4 миллионов рублей. За последнее время — это самая крупная сумма, которую горожане отдали преступникам.

Мужчина написал заявление и объяснил все подробности. Некоторое время назад он играл на торгах на фондовом рынке. Проиграл много денег. Но потом сумел остановиться. Недавно с ним связался человек, представившийся финансовым аналитиком. Он пообещал кировчанину вернуть его деньги.

Получилось наоборот. Новый знакомый ссылаясь на то, что возврат средств требует дополнительных вложений, стал снова выманивать деньги. Горожанин поверил и снова начал отправлять деньги на разные счета. В результате лишился более 4 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело. Расследование ведётся. Проблема в таких делах то, что мошенник может находиться не в Кировской области. Полицейские просят жителей внимательнее относиться к подозрительным предложениям и не переводить деньги незнакомцам.

Фото: frontend.vh.yandex.ru