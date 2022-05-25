В Кирове мужчина на «Хендэ» сбил 72-летнюю пенсионерку

25 мая в Кирове водитель иномарки сбил пенсионерку. О происшествии сообщили в ГИБДД.

Авария произошла в 15 часов у дома №82 на улице Молодой Гвардии. 39-летний мужчина на «Хендэ Солярис» сбил 72-летнюю бабушку. По предварительным данным, женщина перебегала дорогу в неположенном месте.

В результате ДТП пенсионерка получила травмы. Обстоятельства аварии устанавливаются.

ДТП случилось неподалеку от перекрестка с Октябрьским проспектом, на выезде из бизнес-центра «Прайм». В результате движение по одной из полос полностью перекрыто. Собралась большая пробка.