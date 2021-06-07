В Кирове мужчина напал на фельдшера скорой помощи

Инцидент произошел вечером 6 июня в слободе Лянгасы. Прохожие вызвали скорую помощь к мужчине, который лежал на остановке.

30-летний фельдшер скорой попытался оценить состояние пострадавшего. Однако последний пригрозил медику расправой, а затем вытащил канцелярский нож и ткнул им фельдшера. Хулиган порезал перчатку медработника. Серьезных травм, к счастью, удалось избежать.

На место происшествия были вызваны полицейские, которые задержали злоумышленника и доставили его в отдел УМВД. 55-летний мужчина был задержан по подозрению в мелком хулиганстве. По факту случившегося ведется проверка.