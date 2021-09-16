В Кирове нетрезвый мужчина напал на сотрудника полиции

Жителя Кирова подозревают в применении насилия в отношении сотрудника полиции. О происшествии сообщили в Следственном комитете.

Инцидент произошел на днях в областном центре. Сотрудники полиции задержали 54-летнего мужчину за мелкое хулиганство. Нетрезвый кировчанин возмутился задержанием и несколько раз ударил одного из полицейских.

По факту случившегося была проведена проверка. По ее итогам на кировчанина завели уголовное дел по статье 318 УК РФ. В настоящее время по делу ведется следствие.

Ранее мы писали, что житель Малмыжа получил 12 лет колонии за нападение на полицейского с бритвой.