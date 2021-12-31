В Кирове мужчина обстрелял здание прокуратуры и погиб

31 декабря в Кирове неизвестный мужчина устроил стрельбу у здания областной прокуратуры на улице Володарского. Информация о происшествии появилась в телеграм-канале «Злой кировчанин».

— Мужчина в годах утром пришел к зданию гауди и начал стрелять в здание напротив… На месте работают правоохранительные органы. Информация предварительная, носит ознакомительный характер. За более точной информацией следите на информационных каналах правоохранительных органов, — такое сообщение появилось в соцсетях.

После случившегося мужчина погиб.

Как сообщает портал Свойкировский со ссылкой на Следственный комитет Кировской области, по данному происшествию ведется проверка. Устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.

Фото: @zloykirovchanin43