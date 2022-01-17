В Кирове мужчина похитил элитный алкоголь из ТЦ на Попова

Житель Кирова украл элитный алкоголь из торгового центра на улице Ивана Попова.

Инцидент произошел на днях около 9 часов вечера. Из торгового центра поступил сигнал тревоги, на который выехала группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии.

На месте выяснилось, что в магазин зашел покупатель, который попытался вынести несколько бутылок алкоголя мимо кассы. Если бы преступление удалось, сумма ущерба составила бы около 4,5 тысячи рублей.

32-летнего покупателя задержали. При проверке документов выяснилось, что мужчина находится в розыске за другую кражу. Для дальнейшего разбирательства кировчанина передали сотрудникам полиции.