В Кирове мужчина похитил икону Божией Матери из Спасского собора

В Кирове сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который похитил Владимирскую икону Божией Матери из Спасского собора.

Инцидент произошел 11 ноября. Около 3 часов дня в полицию поступило сообщение о том, что из храма на Казанской украдена икона. Она была написана на рубеже XIX – XX веков.

Информация была передана нарядам вневедомственной охраны Росгвардии.

Просмотрев камеры видеонаблюдения, стражи порядка установили приметы подозреваемого и приступили к поискам. Ближе к полуночи сержант полиции Александр Лучинин и старший сержант полиции Денис Бабинцев заметили подходящего по приметам мужчину в районе перекрестка улиц Казанской и Профсоюзной.

Задержанный оказался ранее судимым 50-летним местным жителем. После кражи он успел сменить одежду и, представляясь чужим именем, пытался убедить росгвардейцев в том, что икону не брал. Однако через некоторое время все же сознался в содеянном.

По словам мужчины, он вынес старинную икону из храма и сдал ее в антикварную лавку за 5 тысяч рублей. Проверка документов показала, что задержанного разыскивают за другие преступления. Для дальнейших разбирательств мужчину передали полиции. Икону вернут в храм.