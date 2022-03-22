В Кирове мужчина приставал к маленькой девочке в лифте

В Кирове проверяют информацию о мужчине, который приставал к девочке. Информация о происшествии появилась в соцсетях.

Инцидент произошел 21 марта в доме на улице Упита, 4, корпус 1.

— Мужчина в лифте приставал к девочке, по словам соседей и полиции, трогал за интимные места, — такое сообщение появилось в группе школы №42. — Родители юго-западного района, будьте бдительны и проведите беседу со своими детьми.

По словам автора, поста, мужчина был лысый, одет в удлиненную синюю куртку и темно-синие брюки. Жителей дома опросила полиция. В лифте были сняты отпечатки пальцев.

В Следственном комитете сообщили, что знают о случившемся. В настоящее время по факту инцидента проводится проверка.

Фоторобот предполагаемого преступника был опубликован в соцсетях. Позже был опубликован еще один снимок из питейного заведения. Предположительно, на нем этот же мужчина.

Фото: vk.com/zlo43