В Кирове мужчина с ножом рвался к бывшей супруге домой

Сотрудники Росгвардии вовремя пришли на помощь женщине.

Поздно вечером в полицию позвонила взволнованная жительница Нововятского района. Она рассказала, что находится в квартире и к ней пытается проникнуть бывший супруг. При этом мужчина обещает расправиться с экс-женой.

В дом на улице Кирова тут же был направлен наряд росгвардейцев. Они зашли в указанный подъезд и увидели мужчину. В его руках был нож. Он стучался в одну из дверей, громко кричал.

Правоохранители изъяли у горожанина нож, доставили его в дежурную часть для разбирательства. По данному факту проводится проверка.

Фото из открытых источников