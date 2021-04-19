В Кирове мужчина сорвался с балкона и разбился насмерть

ЧП случилось 19 апреля в доме на улице Зеленой, 32. Видео инцидента появилось в группе «Место происшествия».

Как сообщается в паблике, мужчина некоторое время держался за поручни балкона, но затем сорвался вниз. Прибывшие на место происшествия полицейские не успели предотвратить падение.

На «скорой» пострадавшего доставили в травматологию. Там, несмотря на усилия врачей, мужчина скончался. В настоящее время по факту трагедии проводится проверка.

Ранее мы писали, что в Кирове молодой человек выпал из окна многоэтажки.

Фото, видео: vk.com/kirovmp