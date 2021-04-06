В Кирове мужчина станцевал на дороге и попал на видео

В областном центре сняли на видео мужчину, который танцует на проезжей части. Видеозапись появилась в группе «Место происшествия».

Весенние танцы неизвестный молодой человек устроил на улице Юровской, напротив кулинарии «Мамина кухня». Парень вышел на дорогу неподалеку от остановки и начал танцевать в потоках воды, подпрыгивая и размахивая руками. Возможно, таким образом кировчанин хотел «застопить» машину, чтобы его подвезли.

Подписчики группы оценили «перформанс» и отнеслись к нему с юмором. «Весеннее обострение», «тиктокер», «главное – не создает помех другим участникам движения», — написали они в комментариях.

Ранее в Кирове сняли на видео, как водитель «Фольксвагена» пытался перепрыгнуть через забор.