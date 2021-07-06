В Кирове мужчина убежал на вокзал от избивших его молодых людей

В Кирове раненый мужчина нашёл спасение на железнодорожном вокзале.

Об этом сообщает паблик «Место происшествия».

По словам пострадавшего, он хотел уехать на такси от одного из домов на ул.Красина. В это время к нему подошла компания молодых людей и попросила сигарету. Тот отказался, за что и был избит.

Пешком мужчина добрался до вокзала, где попросил помощи у полицейских, заявив, что у него украли мобильный телефон.

Прибывшие медики оказали пострадавшему помощь, после чего его доставили в дежурную часть для разбирательства.