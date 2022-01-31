В Кирове мужчина украл из магазина телевизор за 24 тысячи рублей

В Кирове задержали подозреваемого в краже телевизора. О происшествии рассказали в УМВД.

Как рассказали работники одного из сетевых магазинов, к ним пришел покупатель, который забрал с прилавка телевизор стоимостью 24 тысячи рублей, и покинул здание мимо кассы.

По факту кражи было возбуждено уголовное дело. Через некоторое время подозреваемый был установлен. Похититель оказался жителем Кирово-Чепецкого района. Ранее он уже попадал в поле зрения полиции за кражи техники.

Телевизор мужчина успел благополучно сбыть с рук. Вырученные деньги он потратил на личные нужды. В настоящее время подозреваемый взят под подписку о невыезде.

Ранее в Кирове задержали серийного вора дезодорантов.