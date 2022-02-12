В Кирове мужчина унес оставленную у магазина детскую коляску

О происшествии сообщает паблик «Место происшествия».

Возле магазина областного центра, расположенного на улице Ленина, молодые родители оставили детскую коляску и ушли за покупками. Возвращаться им пришлось без транспортного средства для малыша.

Пока кировчане ходили по торговому залу, неизвестный мужчина заприметил коляску и не смог пройти мимо. Камера видеонаблюдения зафиксировала, как молодой человек в светлой одежде какое-то время кружил вокруг детского транспорта, закурил, а потом решился и унес коляску.

Сейчас всех, кто видел случившееся или знает, куда вор утащил коляску, просят сообщить по номеру: 8-953-670-32-69.

Фото:vk.com/kirovmp