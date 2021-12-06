В Кирове мужчина в красном обокрал магазин со спящим продавцом

В Кирове неизвестный мужчина обокрал магазин с уснувшим продавцом. О происшествии сообщает телеграм-канал Baza.

Инцидент произошел в продуктовом магазине на улице Советской. Мужчина в красной куртке зашел в торговую точку, чтобы положить денег на телефон. Осмотревшись, покупатель заметил, что продавец спит под звук работающего телевизора.

Мужчина убавил звук, а затем совершил кражу. Он забрал 5 тысяч рублей и 5 пачек сигарет и скрылся.

Проснувшись, продавец заметила пропажу и обратилась в полицию. В настоящее время «джентльмена» разыскивают сотрудники правоохранительных органов.

Ранее мы писали, что в Кирове обокрали мужчину, который уснул на улице.

Видео: @bazabazon