В Кирове мужчина в красном обокрал магазин со спящим продавцом

В Кирове неизвестный мужчина обокрал магазин с уснувшим продавцом. О происшествии сообщает телеграм-канал Baza.
Инцидент произошел в продуктовом магазине на улице Советской. Мужчина в красной куртке зашел в торговую точку, чтобы положить денег на телефон. Осмотревшись, покупатель заметил, что продавец спит под звук работающего телевизора.
Мужчина убавил звук, а затем совершил кражу. Он забрал 5 тысяч рублей и 5 пачек сигарет и скрылся.
Проснувшись, продавец заметила пропажу и обратилась в полицию. В настоящее время «джентльмена» разыскивают сотрудники правоохранительных органов.
Ранее мы писали, что в Кирове обокрали мужчину, который уснул на улице.
Видео: @bazabazon