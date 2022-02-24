В Кирове на 1,5-летнего мальчика упали кирпичи из стены дома

В Кирове на ребенка обрушились кирпичи из аварийной кладки старого дома. О происшествии сообщили в областной прокуратуре.

Инцидент произошел в сентябре 2021 года в одном из домов на улице Ленина. Полуторагодовалый мальчик оперся рукой на стенку крыльца, и из кладки выпали несколько кирпичей.

Ребенок получил ушиб и ссадины лица и очень испугался. Мальчик до сих пор боится ходить по лестницам.

По факту ненадлежащего содержания имущества прокуратура внесла представление руководителю УК, отвечающей за дом. Виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Также прокуратура направила в суд иск о компенсации морального вреда пострадавшему мальчику. Требования были признаны законными. УК выплатит в пользу ребенка 30 тысяч рублей.

Также в прокуратуре сообщили, что капремонт аварийного фасада и входных групп дома на Ленина запланирован на 2023 год.