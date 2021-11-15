В Кирове на 15% увеличилось количество вакансий

После нерабочей недели в начале ноября в Кирове на 15% выросло количество вакансий.

Об этом сообщает сервис по поиску работы SuperJob.

В лидерах — сферы информационных технологий (+29%), транспорт и логистика (+26%) и курьерская служба (+12%). Зато в сфере туризма вакансий стало меньше на 11%.

ТОП-3 имеющихся в городе вакансий выглядит следующим образом:

Программист Bitrix24 (Senior) — от 280 тыс. рублей;

DevOps-программист — от 250 тыс. рублей;

Программист Bitrix24 (Middle) — от 170 тыс. рублей

Все они предполагают удалённую работу.

Фото securityintelligence.com