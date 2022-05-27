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В Кирове на 17 участках завершается ремонт дорог

Вадим Шабалин Новости, Общество

В Кирове завершается ремонт на 17 участках дорог. Работы проходят в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

В общей сложности в этом году в городе приведут в порядок 42 участка. 

А вот где работы близятся к завершению:

  • ул.Комсомольская в мкр Лянгасово до д.Боровики;
  • ул.Майская в пос. Костино;
  • пр.Шаляпина;
  • Транспортный пр.;
  • ул.Володарского;
  • ул.Дерендяева;
  • ул.Кленовая;
  • ул.Коммунистическая;
  • ул.Народная;
  • ул.Некрасова;
  • ул.Поселковая в с.Бахта;
  • ул.Почтовая;
  • ул.Правды;
  • ул.Рябиновая (Нововятский районе;
  • ул.Спасская;
  • ул.Трудовая в пос. Садаковский;
  • ул.Центральная в дер.Ломовская

 

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Вадим Шабалин