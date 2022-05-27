В Кирове на 17 участках завершается ремонт дорог

В Кирове завершается ремонт на 17 участках дорог. Работы проходят в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».
В общей сложности в этом году в городе приведут в порядок 42 участка.
А вот где работы близятся к завершению:
- ул.Комсомольская в мкр Лянгасово до д.Боровики;
- ул.Майская в пос. Костино;
- пр.Шаляпина;
- Транспортный пр.;
- ул.Володарского;
- ул.Дерендяева;
- ул.Кленовая;
- ул.Коммунистическая;
- ул.Народная;
- ул.Некрасова;
- ул.Поселковая в с.Бахта;
- ул.Почтовая;
- ул.Правды;
- ул.Рябиновая (Нововятский районе;
- ул.Спасская;
- ул.Трудовая в пос. Садаковский;
- ул.Центральная в дер.Ломовская