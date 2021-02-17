В Кирове на 18% вырос спрос на гаражи

По итогам прошлого года спрос на гаражи вырос в Кирове на 18%. Данные приводят эксперты «Авито Недвижимость».

Основной причиной такого интереса они называют увеличение продаж на вторичном авторынке. Кроме того, многие жители города считают покупку гаражей эффективным способом вложения средств, поскольку их можно использовать не только по прямому назначению, но и как мастерские, склады или подсобные помещения.

Средняя стоимость гаража в Кирове — около 200 тыс. рублей. На одно объявление о продаже приходится порядка 12 запросов.

Эксперты отмечают и рост интереса к машиноместам — на 15%.