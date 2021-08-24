В Кирове на 62-м году жизни от болезни скончалась Наталья Катаева

Наталья Катаева — известный активист, член трёх созывов ОПКО. Ранее она работала в администрации г. Кирова специалистом по связям с общественными объединениями и ТОС, число которых в Кирове с ее помощью выросло в сотни раз. Была президентом Фонда поддержки общественных инициатив местного сообщества «Вятская соборность», председателем Совета женщин города, членом правления отделения Российского Детского фонда, экспертного совета Общенациональной ассоциации ТОС РФ, экспертной части и рабочей группы Общественного совета Приволжского федерального округа по развитию институтов гражданского общества член Международной Общественной палаты…

Перечислять ее достижения и послужной список можно долго. Не верится, что теперь — в прошедшем времени. Соболезнуем родным и близким Натальи Алексеевны.