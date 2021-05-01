В Кирове на автопарковке открылся цирк шапито

Он начал работу в праздничный день 1 мая.

В Кирове на парковке открылся цирк шапито «Альянс». Он расположился рядом с новым торгово-развлекательным центром «Макси» на улице Луганской.

Несмотря на несерьёзное отношение некоторых ценителей к передвижным шоу, это шапито настоящий классический цирк. В «Альянсе» сделали упор на трюки.

Но есть и интересные номера с животными. Дрессировщики цирка покажут настоящее мастерство и взаимопонимание с братьями меньшими.

Билеты в цирк стоят от 400 рублей, при этом дети до 5 лет пропускаются бесплатно. Представления продлятся до 16 мая. Подробности можно узнать в группе «ВКонтакте».

Ранее мы сообщали, что в ТЦ «Макси» в Кирове открылся магазин New Yorker.

Фото: vk.com/circus_alians_perm