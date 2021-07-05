В Кирове на автотранспортном предприятии начал работу пункт вакцинации

Более ста сотрудников кировского АО «АТП» изъявили желание сделать прививку на пункте вакцинации от ковида, развернутом прямо на предприятии.

Некоторые уже прошли ее самостоятельно ранее, однако эпидемиологическая обстановка ухудшается, и сотрудники не готовы заразиться, ежедневно общаясь с пассажирами.

— Сейчас такая обстановка, что прививка просто необходима, чтобы исключить тяжелое течение болезни, — считает водитель автобуса Владимир Никулин. — Чтобы не подвергать опасности себя и окружающих, необходимо вакцинироваться, — отметила кондуктор Надежда Мамаева.

Для тех, кто сомневается в необходимости вакцинации, на автотранспортном предприятии будут организованы беседы со специалистами Роспотребнадзора и министерства здравоохранения. За выполнение их требований и дезинфекцию салонов сотрудникам выплатят дополнительные премии.

И заставлять никого не пришлось.

Ранее мы сообщали, что кировский завод разыгрывает среди привившихся сотрудников 100 тысяч рублей.