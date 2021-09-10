В Кирове на бывшего сотрудника АТП завели уголовное дело за взятки

Следственный комитет возбудил уголовное дело на экс-сотрудника АО «АТП» по подозрению во взяточничестве.

По данным следствия, в 2018-2020 годах менеджер по снабжению предприятия получил взятку от директора компании, торгующей материалами и принадлежностями для автобусов. Размер взятки составил 228 тысяч рублей. За вознаграждение менеджер обязался заключить договор на поставку запчастей с данной компанией.

За аналогичные действия от руководства другой компании менеджер получил 100 тысяч рублей. Данные факты были выявлены сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Кировской области. В отношении менеджера было возбуждено уголовное дело по двум статьям: за получение «значительной» и «крупной» взяток.

В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения. Ведется следствие.