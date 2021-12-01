В Кирове на дороге мужчина вытащил и избил водителя автомобиля

На улице Московской областного центра прямо на проезжей части произошёл конфликт двумя мужчинами. Во время остановки транспорта на светофоре из «Нивы» выбежал пассажир. Он кинулся к иномарке, которая ехала в противоположном направлении.

Мужчина открыл дверь автомобиля и накинулся с кулаками на водителя Volkswagen. Нападавший попытался вытащить шофёра на дорогу, отцепил его ремень безопасности. Но автомобилист не поддался. Получив несколько ударов, он всё-таки смог оторваться от преследователя, продолжив движение.

О случившемся рассказали в программе «Место происшествия». Журналисты заметили, что, скорее всего, конфликт спровоцировали старые обиды, а не ситуация на дороге.

Скриншоты с vk.com/kirovmp