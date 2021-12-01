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В Кирове на дороге мужчина вытащил и избил водителя автомобиля

Екатерина Сонина Выбор редакции, Лучшее, Новости, Происшествия

На улице Московской областного центра прямо на проезжей части произошёл конфликт двумя мужчинами. Во время остановки транспорта на светофоре из «Нивы» выбежал пассажир. Он кинулся к иномарке, которая ехала в противоположном направлении.

В Кирове на дороге мужчина вытащил и избил водителя автомобиля

Мужчина открыл дверь автомобиля и накинулся с кулаками на водителя Volkswagen. Нападавший попытался вытащить шофёра на дорогу, отцепил его ремень безопасности. Но автомобилист не поддался. Получив несколько ударов, он всё-таки смог оторваться от преследователя, продолжив движение.

В Кирове на дороге мужчина вытащил и избил водителя автомобиля

О случившемся рассказали в программе «Место происшествия». Журналисты заметили, что, скорее всего, конфликт спровоцировали старые обиды, а не ситуация на дороге.

Скриншоты с vk.com/kirovmp

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Екатерина Сонина