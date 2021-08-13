В Кирове на ДСК появится новая поликлиника

У жителей микрорайона ДСК появится своя поликлиника. Она разместится в здании на улице 90-летия ВЛКСМ, 19а. В этом году оно было безвозмездно передано горбольнице №5.

Здание будет переоборудовано под взрослую поликлинику. Ее смогут посещать жители микрорайонов ДСК и Озерки. Раньше они ездили на прием в поликлинику на улице Семашко в Коминтерне.

В настоящее время ведется подготовка проектно-сметной документации ремонтных работ. Тем временем местные жители и медики прибирают территорию у здания.

— Мы уберем мусор, грязь и лишнюю поросль. Открытие поликлиники – долгожданное событие для нас. Это особенно важно для пожилых людей, — говорят местные жители.

Новая поликлиника сможет принимать 100-150 пациентов за смену. Это позволит разгрузить отделение на улице Семашко. Здесь будут оборудованы кабинеты узких специалистов: ЛОРа и хирурга, кабинеты терапевта и неотложной помощи, а также процедурный кабинет и дневной стационар.

Ранее мы писали, что в кировской горбольнице №5 обновили реанимацию и приемный покой.