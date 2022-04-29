В Кирове на фасаде драмтеатра заменили поврежденный вандалами баннер

Изрезанный вандалами баннер у драмтеатра заменили на новый — теперь вместо буквы Z на информационном щите изображена бабушка с красным флагом Победы.

Напомним, на этой неделе неизвестные повредили плакат, посвящённый поддержке проводимой Вооружёнными Силами РФ специальной военной операции на Украине.

Инцидент вызвал большой общественный резонанс. Директор кировского драматического театра Константин Зайнулин обратился к горожанам с просьбой сплотиться и выразить чёткую общественную позицию.

— Уверен, что в Кирове мы никому не позволим оскорблять собственное государство и собственную армию, — подчеркнул руководитель учреждения культуры.

Сегодня, 29 апреля, на фасаде драмтеатра заменили поврежденный вандалами баннер. На нём изображена бабушка из украинского села Дмитриевка с красным флагом Победы.

Кстати, по информации Константина Зайнулина, после того, как в начале недели был изрезан баннер, в театре не умолкают звонки, люди пишут сообщения в соцсетях. Неравнодушные кировчане просили восстановить баннер и предлагали финансовую помощь.

— Сам факт общественного возмущения произошедшим и живой отклик среди горожан подтверждают, что Киров действительно «своих не бросает». Мы решили не повторяться и разместили на новом баннере другое изображение. В начале апреля интернет облетело видео с бабушкой, которая вышла в селе Дмитриевка к украинским националистам с красным знаменем. Она приняла их за российских солдат. А когда поняла, что это украинские нацисты (они начали топтать флаг), отказалась от сумки с продуктами. Эта бабушка и не думала, что станет знаменитой на всю Россию и весь мир. Вот теперь её изображение будет размещено на вятской земле, на здании театра. Поднимется ли рука вандала и хватит ли у него совести изрезать образ этой сильной духом бабушки, а по сути снова вырвать из её рук знамя и растоптать его по земле? — прокомментировал Константин Зайнулин.

Чтобы подобное не повторилось, драмтеатр занимается модернизацией системы видеонаблюдения. Вандалов, повредивших плакат, ищет полиция.

Фото: vk.com/kirov.dramteatr