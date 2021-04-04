В Кирове на «горбатом переезде» погиб мужчина

Его сбил товарный поезд.

Трагедия случилась в субботу, 3 апреля, в 7 часов на 970-м км перегона Поздино — Полой. О происшествии сообщает портал НОВОВЯТСК. РФ, которому стало известно о случившемся от местных жителей.

Портал, ссылаясь на слова транспортной полиции, сообщает о том, что смертельную травму получил 28-летний мужчина. Почему он не заметил приближающийся грузовой поезд, пока не известно.

Жители Нововятска сообщили, что приезжали сотрудники правоохранительных органов и на время перекрывали «горбатый переезд» для движения машин.

Сейчас следователи выясняются все обстоятельства происшествия.

Ранее мы писали, что в Кирове сняли на видео, как водитель «Фольксвагена» пытался перепрыгнуть через забор.

Фото: нововятск.рф