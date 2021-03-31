В Кирове на Комсомольской площади произошёл переполох

К одному из торговых центров прибыли спецслужбы с мигалками.

Накануне вечером у кировского вокзала случилась шумиха. Из торгового центра, который находится на Комсомольской площади, эвакуировали посетителей. К зданию подъехали скорые, пожарные, полиция.

Спецслужбы с мигалками оцепили ТЦ. Образовалась небольшая пробка. По словам очевидцев, всё закончилось быстро. Предположительно, была найдена бесхозная сумка. Официальных комментариев по данному факту пока нет.

Ранее мы писали, что на ветстанции в Кирово-Чепецке нашли большую сумку. Работа сотрудников была остановлена. Прибыли правоохранители. Как оказалось, в сумке находилась кошка. Она сидела очень тихо и была напугана. Рядом с животным лежала записка с просьбой пристроить кошку.

История получила огласку. Через несколько дней животному действительно нашли дом.

Фото: vk.com/zlo43