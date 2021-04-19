В Кирове на крыше здания появился железный сварщик

Необычный арт-объект привлёк внимание многих автомобилистов.

Жители областного центра, проезжающие сегодня по улице Базовой, заметили необычную фигуру на крыше одного из магазинов. Арт-объект представляет собой железного сварщика, который наклонился над электросваркой.

При этом изделие выглядит очень правдоподобно. В руках у сварщика тонкий металлический стержень — электрод. Тут же можно увидеть нагретый металл в виде ярко красной детали.

Снимки появились в интернете. Горожане активно делятся впечатлениями. Кто-то говорит, что пришлось даже остановиться, чтобы рассмотреть фигуру на крыше. Кто-то испугался и принял арт-объект за настоящего человека.

Сварщик не случайно появился на кровле. В этом здании на улице Базовой находится компания, которая предлагает сварочные материалы для любой работы. Скульптурная композиция, привлекающая внимание, отличный рекламный ход.

Ранее мы писали, что в Кирове планируют создать арт-объект из старых телевизоров и утюгов.

Фото: instagram.com/milachka43