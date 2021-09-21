В Кирове достраивают дом для переселенцев на Курской

В Кирове на улице Курской,28 завершается строительство дома для переселенцев из аварийного жилья. 21 сентября ход работ проинспектировали городские власти.

Дом находится в микрорайоне Урванцево. В нем будет 196 квартир. 48 из них получат дети-сироты.

По словам представителя компании-застройщика ССК Андрея Горева, основные строительные работы завершены. В настоящее время рабочие заканчивают отделку квартир и благоустройство дворовой территории. На площадке уже установлен детский игровой комплекс.

При строительстве дома применялись современные технологии энергоэффективности и системы отопления. Жильцы каждой квартиры смогут самостоятельно регулировать температуру в помещениях.

Глава горадминистрации Дмитрий Осипов подчеркнул, что работы должны быть завершены до наступления холодов. Экспертная комиссия сможет принять дом уже в октябре.

Также до конца 2021 года застройщик планирует сдать дом на улице Энтузиастов, 52а. В нем будет 148 квартир для переселенцев из ветхого и аварийного жилья.

Ранее мы писали, что в домах для переселенцев в Кировской области выделят квартиры врачам и учителям.