Главная > Новости > В Кирове на летний период изменятся пять автобусных маршрутов

В Кирове на летний период изменятся пять автобусных маршрутов

Вадим Шабалин Новости, Общество

Администрация г.Кирова издала постановление «Об изменении маршрутов регулярных перевозок транспорта общего пользования на летний период 2022 года».

  • Маршрут №3 продляется до садоводческого товарищества «Надежда»
  • Маршрут №12 — до деревни Никулёнки
  • Маршрут №14 — до садоводческого товарищества «Домостроитель-2»
  • Маршрут №21 — до садоводческого товарищества «Лесная поляна»
  • Маршрут №44 — через ул.Слобода Орлы, ул.Слобода Савинцы, Слободу Варсеги.

Рейсы будут выполняться с 23 апреля по 2 октября.
 

Читайте наши новости первыми - добавьте «Кировская правда» в любимые источники.

Подписаться

Вадим Шабалин