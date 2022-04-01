В Кирове на летний период изменятся пять автобусных маршрутов

Администрация г.Кирова издала постановление «Об изменении маршрутов регулярных перевозок транспорта общего пользования на летний период 2022 года».
- Маршрут №3 продляется до садоводческого товарищества «Надежда»
- Маршрут №12 — до деревни Никулёнки
- Маршрут №14 — до садоводческого товарищества «Домостроитель-2»
- Маршрут №21 — до садоводческого товарищества «Лесная поляна»
- Маршрут №44 — через ул.Слобода Орлы, ул.Слобода Савинцы, Слободу Варсеги.
Рейсы будут выполняться с 23 апреля по 2 октября.