В Кирове на маршрут №39 выйдет автобус, который вмещает около 100 человек

Жители, пользующиеся этим маршрутом, оценят новый транспорт уже в воскресенье.

3 января на маршрут №39 выйдет новый автобус. Он принадлежит Кировскому автотранспортному предприятию. У этой техники есть ряд преимуществ.

Во-первых, это тёплый автобус. В нём предусмотрены дополнительные отопители. Во-вторых, с открытыми дверями движение этого транспорта невозможно. У него есть специальная функция блокировки. В-третьих, в машине есть всё, что нужно для перевозки маломобильных групп населения.

И самое главное. Автобус имеет повышенную вместимость. Одновременно там могут ехать почти 100 человек. Из-за этой особенности автобус решено пустить по загруженному маршруту №39. Об этом рассказали в городской администрации.

Ранее мы сообщали о том, что кировчане стали реже жаловаться на работу общественного транспорта.

Фото: admkirov.ru